'Sát thủ đại dương' điên cuồng hạ sát bạch tuộc chỉ trong vài giây ngắn ngủi và nuốt trọn con mồi

Dù đã ẩn nấp rất kỹ trong bãi đá, nhưng chú bạch tuộc vẫn không thể thoát khỏi khứu giác nhạy bén của con cá mập và chỉ trong ít giây ngắn ngủi, nó đã bị 'sát thủ đại dương' nuốt trọn. Với hàm răng sắc nhọn của nó, nó đã có thể dễ dàng diệt gọn con mồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sat-thu-dai-duong-dien-cuong-ha-sat-bach-tuoc-chi-trong-vai-giay-ngan-ngui-va-nuot-tron-con-moi-435719.html