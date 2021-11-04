Săn được con mồi ngon nhưng đàn sói không ăn, bất ngờ bị kẻ thù từ dưới đất chui lên 'hất ngay tay trên' và cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra

Đàn sói đã cố gắng đánh đuổi 'vị khách không mời mà đến' này nhưng đối thủ của chúng lại tỏ ra không hề khiếp sợ mà sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Cuối cùng thì bầy sói cũng bị con chồn này đánh đuổi và phải để con mồi lại cho đối thủ mà bỏ chạy.

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