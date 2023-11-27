Rụng tim cảnh nữ sinh dũng cảm dùng tay không bắt rắn ‘khủng’ chui vào bếp nhà hàng xóm và cái kết

Sự việc được ghi lại vào ngày 17/8, tại tỉnh Prachinburi, Thái Lan. Hình ảnh video ghi lại cho thấy nữ sinh 17 tuổi, tình nguyện viên tại trung tâm cứu hộ động vật địa phương đã giúp đỡ người hàng xóm bắt con rắn khi phát hiện nó chui vào bếp khiến ai cũng rùng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-tim-canh-nu-sinh-dung-cam-dung-tay-khong-bat-ran-khung-chui-vao-bep-nha-hang-xom-va-cai-ket-633089.html