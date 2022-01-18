Rùng mình trước cuộc chiến của cá sấu hung thần và cá mập sát thủ, khi những kẻ săn mồi máu lạnh đụng độ trên một bến thuyền, ai sẽ là kẻ chiến thắng?

Tại một bến thuyền ở đảo Hilton, Nam Carolina (Mỹ), khi các du khách quăng thức ăn cho chú cá sấu đang nổi trên mặt nước thì bất ngờ xa xa một chú cá mập âm thầm bơi đến. Sau đó, trận chiến giữa hai loài sát thủ đại dương diễn ra vô cùng kịch tính và đáng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-truoc-cuoc-chien-cua-ca-sau-hung-than-va-ca-map-sat-thu-khi-nhung-ke-san-moi-mau-lanh-dung-do-tren-mot-ben-thuyen-ai-se-la-ke-chien-thang-446474.html