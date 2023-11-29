Rùng mình phát hiện cá sấu khổng lồ ẩn nấp dưới nhà sàn ven biển, người dân trong thị trấn sống trong hoang mang lo lắng

Đoạn video ghi lại ở thị trấn Bataraza ven biển trên đảo Palawan, Philippines vào khoảng 20h35 tối ngày 23/11. Hình ảnh cho thấy con cá sấu khổng lồ ẩn nấp dưới nước, trong khi người dân đang kinh hãi quan sát nó.

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