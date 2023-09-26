Rùng mình phát hiện cá sấu đang bơi lội tự do tại bãi biển nổi tiếng ở Florida, du khách hoảng loạn bỏ chạy

Video được ghi lại tại bãi biển Pompano ở Florida, Mỹ vào ngày 18/9 vừa qua. Cụ thể một con cá sấu khổng lồ dài khoảng 2,5 m đã xuất hiện dưới nước. Sự xuất hiện đáng kinh ngạc của con cá sấu này đã gây hoảng loạn cho người dân và du khách tại bãi biển.
Đời Sống 08:44 26/09/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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