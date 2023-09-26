Rùng mình phát hiện cá sấu đang bơi lội tự do tại bãi biển nổi tiếng ở Florida, du khách hoảng loạn bỏ chạy

Video được ghi lại tại bãi biển Pompano ở Florida, Mỹ vào ngày 18/9 vừa qua. Cụ thể một con cá sấu khổng lồ dài khoảng 2,5 m đã xuất hiện dưới nước. Sự xuất hiện đáng kinh ngạc của con cá sấu này đã gây hoảng loạn cho người dân và du khách tại bãi biển.

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