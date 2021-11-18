Rùng mình khoảnh khắc xe con tông bay 1 xe máy, 2 xe đạp điện khiến 2 người bị thương nặng, nhưng hành động sau đó của tài xế gây phẫn nộ

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 17/11 tại yết Kiêu, TP Hạ Long được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại. Thời điểm này, ô tô 5 chỗ chạy với tốc độ khá nhanh đã đâm trúng thanh niên điều khiển xe SH cùng 2 người đi xe điện. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế rời xe bỏ đi.
Đời Sống 11:35 18/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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