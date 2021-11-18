Rùng mình khoảnh khắc xe con tông bay 1 xe máy, 2 xe đạp điện khiến 2 người bị thương nặng, nhưng hành động sau đó của tài xế gây phẫn nộ

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 17/11 tại yết Kiêu, TP Hạ Long được camera an ninh của nhà dân bên đường ghi lại. Thời điểm này, ô tô 5 chỗ chạy với tốc độ khá nhanh đã đâm trúng thanh niên điều khiển xe SH cùng 2 người đi xe điện. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế rời xe bỏ đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-khoanh-khac-xe-con-tong-bay-1-xe-may-2-xe-dap-dien-khien-2-nguoi-bi-thuong-nang-nhung-hanh-dong-sau-do-cua-tai-xe-gay-phan-no-437137.html