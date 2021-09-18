Rùng mình khoảnh khắc lốc xoáy cuốn bay mái nhà, xé nát thành vô số mảnh vụn, cảnh tượng y như phim ‘ngày tận thế’

Sự việc xảy ra vào hôm 15/9 ở Wonosari, Indonesia và được người dân dùng điện thoại ghi lại. Khoảnh khắc một mái nhà bị những cơn lốc xoáy cuốn bay lên không trung rồi xé toạc thành vô số mảnh vụn khiến nhiều người rùng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-khoanh-khac-loc-xoay-cuon-bay-mai-nha-xe-nat-thanh-vo-so-manh-vun-canh-tuong-y-nhu-phim-ngay-tan-the-425139.html