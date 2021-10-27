Rùng mình khoảnh khắc 'gái xinh' tay không bắt trăn khủng giữa đường trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Phát hiện thấy một con trăn 'khủng' đang bò ngang đường, một cô gái trẻ mạnh dạn tiến đến dùng tay không tóm gọn lấy nó khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đoạn video được một người đi đường quay lại và sau khi đăng tải cô gái liền trở nên nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-khoanh-khac-gai-xinh-tay-khong-bat-tran-khung-giua-duong-trong-su-ngo-ngang-cua-nhieu-nguoi-433331.html