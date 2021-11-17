Rùng mình cảnh tượng xe buýt lao vào trạm thu phí, nữ nhân viên vội vàng tháo chạy trong vô vọng khiến nhiều người bàng hoàng

Khoảnh khắc kinh hoàng này được ghi lại tại trạm thu phí Mandal, ở bang Gujarat, Ấn Độ. Vụ tai nạn khiến 2 nữ nhân viên và 13 người trên xe buýt bị thương và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị ngay sau đó.

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