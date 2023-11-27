Rùng mình cảnh tượng người đàn ông đang chiên trứng thì bị chảo dầu sôi đổ ập vào người khiến nhiều người chứng kiến sợ hãi

Sự việc xảy ra tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại cho thấy một người đàn ông bán hàng rong đang ngồi cạnh một chiếc chảo lớn để chỉnh nhiệt độ bếp. Do bất cẩn, chiếc chảo chứa đầy dầu bất ngờ đổ ập xuống người đàn ông.
Đời Sống 19:21 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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