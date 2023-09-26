Rùng mình cảnh tượng giông lốc cuốn bay rạp cưới ở Huế chỉ trong ‘một nốt nhạc’ khiến người xem sợ ‘thót tim’

Video ghi lại vào ngày 25/9, trên địa bàn xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hình ảnh cho thấy thời điểm gió nổi lên, một số người dân cố gắng giữ những chân sắt cố định rạp. Thế nhưng, chỉ trong vài giây, giông lốc đã hất tung toàn bộ hệ thống rạp cưới. Cảnh tượng nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến "thót tim".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-canh-tuong-giong-loc-cuon-bay-rap-cuoi-o-hue-chi-trong-mot-not-nhac-khien-nguoi-xem-so-thot-tim-619521.html