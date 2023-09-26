Rùng mình cảnh tượng giông lốc cuốn bay rạp cưới ở Huế chỉ trong ‘một nốt nhạc’ khiến người xem sợ ‘thót tim’

Video ghi lại vào ngày 25/9, trên địa bàn xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hình ảnh cho thấy thời điểm gió nổi lên, một số người dân cố gắng giữ những chân sắt cố định rạp. Thế nhưng, chỉ trong vài giây, giông lốc đã hất tung toàn bộ hệ thống rạp cưới. Cảnh tượng nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến "thót tim".
Đời Sống 12:24 26/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu