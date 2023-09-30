Rùng mình cảnh tượng cụ ông liều mình cứu bé gái 4 tuổi bị điện giật trên phố, khiến nhiều người khâm phục

Sự việc xảy ra tại Varanasi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Video được camera giám sát ghi lại cho thấy đứa trẻ 4 tuổi vô tình chạm vào dây điện hở và bị điện giật ngã xuống con đường ngập nước. Một người đàn ông lớn tuổi thận trọng tiếp cận cô bé bằng một cây gậy gỗ.
Đời Sống 08:26 30/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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