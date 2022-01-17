Rúng động cảnh tượng chồng lao vào salon hành hung tới tấp vợ đang làm tóc khiến ai nấy đều thấy chạnh lòng

Lấy chồng như chơi canh bạc, xinh đẹp tài hoa chẳng bằng may mắn. Có người yêu chiều nâng niu những cũng có kẻ chẳng tiếc thương mà mạt sát người đầu ấp tay gối của mình. Chưa rõ sự tình thế nào nhưng hình ảnh người chồng đột ngột xông vào tát tới tấp vào mặt vợ làm mọi người xung quanh cũng bàng hoàng ngán ngẩm.
Đời Sống 13:30 17/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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