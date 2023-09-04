Rớt nước mắt trước khoảnh khắc tài xế đột quỵ cố gắng đánh lái để dừng xe, giữ an toàn cho hành khách trước khi qua đời

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi vào ngày 3/9 thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 2/9 trên chuyến xe từ TP.HCM về Bình Thuận. Sau cơn co giật, tài xế gục xuống vô lăng. Chiếc xe lúc này chao đảo rồi tông sầm vào vật cản phía trước. Dù vậy, tài xế vẫn cố gắng dừng được chiếc xe an toàn, không gây tai nạn cho những người khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rot-nuoc-mat-truoc-khoanh-khac-tai-xe-ot-quy-co-gang-anh-lai-e-dung-xe-giu-an-toan-cho-hanh-khach-truoc-khi-qua-oi-614090.html