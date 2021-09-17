Rợn tóc gáy thanh niên người Malaysia 'khóa môi' rắn hổ mang cực độc bằng khả năng 'gia truyền'

Amjad Khan ở Taiping, Malaysia là thế hệ thứ tư trong một gia đình có truyền thống làm nghề “dụ rắn”. Những người có khả năng thôi miên các con mãng xà. Anh ta chỉ cần vài giây thì đã có thể thôi miên được con rắn và làm hành động khóa môi với nó.

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