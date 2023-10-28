Rợn người cảnh tượng rắn độc đột nhập vào chuồng gia súc, trườn lên người những con gia súc khiến ai cũng lo sợ và cái kết bất ngờ

Video ghi lại cảnh tượng một con rắn độc lạc đường và bò vào khu vực chỗ ở của đàn gia súc. Không những vậy, nó còn bò lên người những con gia súc, tạo ra một tình huống căng thẳng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ron-nguoi-canh-tuong-ran-doc-dot-nhap-vao-chuong-gia-suc-truon-len-nguoi-nhung-con-gia-suc-khien-ai-cung-lo-so-va-cai-ket-bat-ngo-626838.html