Rợn người cảnh tượng người đàn ông tay không bắt trăn anaconda khủng, pha vật lộn đầy gay cấn và cái kết thót tim

Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông dùng tay không bắt trăn anaconda khủng. Sau đó, anh bắt đầu cuộc vật lộn đầy gay cấn để khuất phục con quái vật. Con trăn cố gắng quấn quanh tay người đàn ông. Bất ngờ hơn người này đặt một nụ hôn lên con anaconda khiến nhiều người rùng mình.
Đời Sống 03:41 28/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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