Rơi khỏi tầng 19 chung cư, cụ bà 82 tuổi thoát chết một cách thần kỳ nhờ một vật 'cứu nguy' không thể ngờ

Một bà cụ 82 tuổi ở Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc trong lúc đang phơi quần áo thì bất ngờ bị ngã từ tầng 19 của một tòa chung cư. May mắn thấy, cụ bà đã mắc kẹt vào thanh treo quần áo. Nhờ đó mà thoát chết một cách thần kỳ.

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