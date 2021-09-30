Robot y khoa mỏng như giun, 'bò' trong não bộ con người để phá bỏ cục máu đông của bệnh nhân đột quỵ

Robot y khoa mới này có hình dạng giống con giun nhỏ, dễ dàng di chuyển trong não bộ con người, giúp loại bỏ các cục máu đông của bệnh nhân đột quỵ. Đây được xem là một thành tựu nghiên cứu y khoa có sự phát triển lâu dài của ngành y tế thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/robot-y-khoa-mong-nhu-giun-bo-trong-nao-bo-con-nguoi-de-pha-bo-cuc-mau-dong-cua-benh-nhan-dot-quy-427789.html