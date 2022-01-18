Rắn hổ mang tức điên khi bị nhím 'trêu người', định 'xơi tái' kẻ ngạo mạn nhưng rắn hổ phải bỏ chạy chỉ vì điều này

Một con rắn hổ mang Ai Cập đã vô tình đụng độ con nhím gai bé nhỏ. Đối đầu với con rắn độc, con Nhím xù lông lên, cuối cùng kẻ phải bỏ chạy chính là con rắn. Không phải lúc nào kẻ có nọc độc cũng là kẻ chiếm thế thượng phong. Nó cũng phải dè chừng vài phần vì những chiếc gai nhọn hoắt của con mồi.
Đời Sống 07:45 18/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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