Rắn hổ mang chúa bất lực nhìn con mồi vụt xa tầm với, 'ngẩn ngơ' vì suýt chút nữa đã thành công có được bữa ăn thịnh soạn

Con rắn chuột không thể ngờ rằng kẻ săn mồi lại là loài rắn có khả năng bơi lội rất tốt. Hơn nữa, hổ mang chúa còn có khả năng leo cây rất giỏi nên con mồi của chúng khó lòng có thể chạy thoát được. Ấy thế mà lần săn mồi này, rắn chuột lại được "tổ độ" thoát ngay kiếp nặn chỉ trong tích tắc.
Đời Sống 14:39 12/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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