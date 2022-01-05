Rắn hổ chúa nổi điên 'xơi tái' bạn tình khi không được cho phép mà dám đi giao phối với con đực khác

Không thể giao phối vì con cái đã thụ thai với một con hổ mang đực khác, rắn hổ mang chúa đã giết chết con rắn cái đang mang thai rồi nuốt chửng. Cảnh tượng khiến người xem không thể không thốt lên một cách đáng sợ về sự tàn bạo của con đực.
Đời Sống 16:30 05/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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