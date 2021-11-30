Rắn bị chặt đầu, lột sạch da bất ngờ quay sang 'tấn công' đầu bếp khiến ai cũng khiếp vía

Sự việc kỳ lạ này xảy ra tại một nhà hàng ở Bắc Mỹ. Cụ thể, một con rắn chuông đã được đem đi làm thịt để chuẩn bị chế biến thành một món ăn.Tuy nhiên, dù đã được lột da, chặt đầu và rút ruột, con rắn vẫn ngọ nguậy trên chiếc thớt. Bên cạnh đó, một con rắn khác cũng bị lột da tương tự nhưng nằm im và không hề có dấu hiệu của sự sống.

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