Quấn vải hững hờ còn catwalk gợi cảm, người đẹp 'đánh rơi' cả chiếc váy để lộ vòng 3 căng tròn

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Universe 2004, người đẹp Jennifer Hawkins dưới tư cách là đại sứ thương hiệu cho một hãng thời trang đã có buổi giao lưu với truyền thông. Tuy nhiên, chiếc váy của cô nàng hôm ấy chẳng khác nào một mảnh vải được quấn ngang người và nó còn khá dài so với hoa hậu. Kết quả, cô giẫm phải tà váy và để lộ cả vòng 3.
Đời Sống 06:00 31/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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