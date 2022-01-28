Quan ngại vì con cá sấu khổng lồ nuốt chửng người đàn ông, dân làng căng thẳng vây bắt 'kẻ sát nhân' hung tợn này

Người đứng đầu văn phòng tìm kiếm và cứu nạn (SAR) Mimika, George L Mercy Randang cho biết rằng một cuộc tìm kiếm nạn nhân đã được các sĩ quan và cư dân của làng Tipuka phối hợp thực hiện và họ nghi ngờ con cá sấu khổng lồ lượn lờ quanh khu vực chính là "hung thủ" của vụ án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ngai-vi-con-ca-sau-khong-lo-nuot-chung-nguoi-dan-ong-dan-lang-cang-thang-vay-bat-ke-sat-nhan-hung-ton-nay-448030.html