'Quái vật Bigfoot' tung 'liên hoàn đấm' khiến lão tướng UFC không kịp phòng bị và gục ngã xuống sàn đấu

Tận dụng cơ hội này, Marcos Rogerio liền lao lên tung ra hàng loạt cú đấm cực mạnh khác khiến Ben Rothwell không kịp phòng ngự và ngã gục xuống sàn đấu. Lúc này, trọng tài buộc phải can thiệp và công nhận chiến thắng cho võ sĩ có biệt danh 'Quái vật Bigfoot'.

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