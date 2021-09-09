Quái vật biết bay lớn nhất trên trái đất thuộc họ thằn lằn từng khiến khủng long bạo chúa cũng phải khiếp sợ mỗi khi xuất hiện trên bầu trời

Khủng long bạo chúa (T-rex) là kẻ săn mồi không có đối thủ trong thế giới khủng long, nhưng có một loài thằn lằn bay có thể dễ dàng làm thịt T-rex nếu chúng chưa đạt dến kích thước vượt trội đối phương. Khi nó xuất hiện các loài động vật khác nhìn thấy phải chạy trốn ngay lập tức.

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