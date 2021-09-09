Quái vật biển khổng lồ nặng 40 tấn, đối thủ đáng gờm của siêu cá mập, cách săn mồi vô cùng độc đáo

Liopleurodon là quái vật biển khổng lồ sống đơn độc, ẩn mình dưới dòng nước, lao đến tấn công con mồi với vận tốc cực lớn, tận dụng sức nặng của cơ thể để gây tổn thương lớn cho con mồi, dù đó là những kẻ săn mồi đáng gờm khác. Đây được xem là loài quái vật đại dương đáng sợ nhất.
Đời Sống 04:32 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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