Quá nhanh quá nguy hiểm, nữ tài xế phóng ô tô qua ngã tư như chốn không người gây ra tai nạn, cú tông mạnh khiến cả phố giật mình

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/8 tại một giao lộ thuộc Khu đô thị mới Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Theo camera an ninh nhà dân cho thấy, một ô tô màu đen đang di chuyển khá chậm qua khu vực ngã từ thì từ tuyến đường cắt ngang bất ngờ xuất hiện một xe ô tô màu đen khác di chuyển tốc độ cao lao tới xảy ra va chạm.

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