Phóng xe với tốc độ cao, người đàn ông đi xe máy mất lái lao thẳng xuống ao khiến người đi đường sợ thót tim

Khoảnh khắc thót tim này được ghi lại vào ngày 22/9, tại Bangkok, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, chiếc xe máy đang chạy với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống ao. Trong khi nam thanh niên cầm lái chiếc xe văng xuống đường thì người còn lại rơi xuống nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-xe-voi-toc-o-cao-nguoi-an-ong-i-xe-may-mat-lai-lao-thang-xuong-ao-khien-nguoi-i-uong-so-thot-tim-620501.html