Phi hành đoàn thám hiểm bất ngờ được 'diện kiến' loài mực tay dài quý hiếm và bí ẩn nhất nhì thế giới đại dương

Các nhân viên phi hành đoàn trên tàu thám hiểm Okeanos Explore đã quay lại được khoảnh khắc hiếm có về loài mực tay dài quý hiếm và cực kỳ bí hiểm dưới lòng địa dương. Đây là loài vậy sống sâu dưới đáy đại dương và là nhân tố chưa thể lý giải nhiều nhất nhì trong giới khoa học.

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