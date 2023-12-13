Phát hiện thấy con trăn dài hơn 3,6m chui ra từ nhà vệ sinh, người phụ nữ sợ hãi lập tức bỏ chạy và cái kết

Cảnh tượng kinh hoàng này được ghi lại vào ngày 17/3, tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, đội bảo vệ động vật hoang dã đã dùng dụng cụ bắt con trăn. Hai người đàn ông cố gắng lôi nó ra nhưng vô ích.
Đời Sống 15:32 13/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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