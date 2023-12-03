Phát hiện thấy con rắn hổ mang chúa chui vào giường lúc nửa đêm, người đàn ông hoảng sợ, lập tức bỏ chạy khỏi phòng

Video ghi lại cảnh tượng một người dân của ngôi làng gần Kendrapara ở bang Odisha, Ấn Độ đã thức dậy vào đêm 18/12 khi cảm thấy có thứ gì đó bò lên chân mình. Người này lập tức bỏ chạy khỏi phòng, hét lên để đánh thức cả gia đình và một vài người hàng xóm.

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