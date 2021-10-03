Phát hiện nhiều con gà chết bất thường nằm la liệt trong chuồng, chuyên gia tìm đến thủ phạm ‘cực nguy hiểm’ mới lộ diện

Vụ việc xảy ra tại một gia đình ở thành phố Bhadrak, bang Odisha của Ấn Độ. Sau khi phát hiện gà của nhà mình chết bất thường nên đã gọi điện đến một chuyên gia vì không dám bước vào. Đó là một con rắn hổ mang đất cực độc có tên khoa học là Naja kaouthia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nhieu-con-ga-chet-bat-thuong-nam-la-liet-trong-chuong-chuyen-gia-tim-den-thu-pham-cuc-nguy-hiem-moi-lo-dien-428447.html