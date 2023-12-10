Phát hiện kẻ cướp túi xách, 2 người đàn ông xả thân lao vào truy đuổi, ‘tung cước’ hạ gục tên cướp trong ‘một nốt nhạc’

Sự việc được ghi lại vào ngày 27/11, tại Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Khi phát hiện tên cướp túi xách, một người giao hàng và một người dân đã hợp lực tham gia truy đuổi và bắt được một tên trộm đang bỏ trốn.
Đời Sống 09:25 10/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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