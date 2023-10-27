Phát hiện bất thường, người phụ nữ bí mật lắp camera trong bếp thì sốc nặng khi phát hiện hành động khó tin của cô bạn thân

Video được một bà mẹ đơn thân ở Anh ghi lại. Ban đầu người phụ nữ này phát hiện mất tiền nhưng nghĩ do mình nhớ nhầm nhưng khi số tiền trong ống tiết kiệm của con trai cũng dần biến mất, cô mới nghi ngờ bạn thân của mình. Và hình ảnh từ camera ghi lại khiến cô cực kỳ sốc về người bạn thân nhiều năm của mình.

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