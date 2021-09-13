Phát hiện báo tuyết đi lang thang và bị thương ở miền Bắc, Trung Quốc đây cũnng là lần đầu tiên báo tuyết xuất hiện ở đây

Video được quay ở Nội Mông, Trung Quốc hôm 5/9. Một con báo tuyết đi lang thang quanh đồng cỏ trước khi bị giới chức trách bắt lại. Đây là lần đầu tiên báo tuyết xuất hiện ở đây. Có vẻ như nó đã bị thương và được nhân viên cứu hộ mang về sơ cấp cứu.
Đời Sống 17:49 13/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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