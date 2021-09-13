Phát hiện báo tuyết đi lang thang và bị thương ở miền Bắc, Trung Quốc đây cũnng là lần đầu tiên báo tuyết xuất hiện ở đây

Video được quay ở Nội Mông, Trung Quốc hôm 5/9. Một con báo tuyết đi lang thang quanh đồng cỏ trước khi bị giới chức trách bắt lại. Đây là lần đầu tiên báo tuyết xuất hiện ở đây. Có vẻ như nó đã bị thương và được nhân viên cứu hộ mang về sơ cấp cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-bao-tuyet-di-lang-thang-va-bi-thuong-o-mien-bac-trung-quoc-day-cunng-la-lan-dau-tien-bao-tuyet-xuat-hien-o-day-424095.html