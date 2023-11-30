Phát hiện bạn rơi xuống ao, bé trai có màn phản ứng cực thông minh giúp bạn thoát nạn trong gang tấc

Sự việc được ghi lại vào ngày 25/11, tại Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy khi bạn rơi xuống áo, bé trai đứng trên bờ đã lập tức kêu cứu. Nhờ tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã phát hiện và cứu sống đứa bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-ban-roi-xuong-ao-be-trai-co-man-phan-ung-cuc-thong-minh-giup-ban-thoat-nan-trong-gang-tac-634147.html