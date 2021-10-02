Phản ứng cực nhanh, nữ tài xế thoát chết với cú tông trực diện của xe tải và chiếc ô tô màu đen

Trong clip, một người phụ nữ điều khiển chiếc xe 3 bánh đang di chuyển qua ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe tải lao tới. Phát hiện thấy chiếc xe lao về phía mình, người phụ nữ lập tức nhảy khỏi xe. Chiếc xe tải sau đó tông trúng xe 3 bánh rồi va chạm tiếp với một chiếc xe ô tô màu đen.
Đời Sống 15:30 02/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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