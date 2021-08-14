Phẫn nộ thiếu nữ 18 tuổi lợi dụng lúc cán bộ đang ăn trưa thì bỏ trốn khỏi khu cách ly, người dân trên đường sợ hãi không ai dám đến gần

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk cho biết một cô gái là F1, ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk lợi dụng lúc cán bộ ăn cơm trưa thì bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung, chạy được khoảng 1km thì bị bắt lại. Theo như đoạn clip, người dân trên đường khi hay tin cô gái là F1 thì lập tức lùi ra xa, không ai dám đến gần.
Đời Sống 16:30 14/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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