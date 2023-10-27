Phẫn nộ hành động người đàn ông giả gái lẻn vào nhà vệ sinh nữ quay clip rồi bị bắt tại trận và cái kết đắng

Video ghi lại hình ảnh sự việc diễn ra vào ngày 22/10, tại trung tâm thương mại Kip Mall ở Masai, Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Theo đó, một người đàn ông 23 tuổi bị bắt vì cải trang thành nữ rồi lẻn vào nhà vệ sinh để quay clip.
Đời Sống 03:10 27/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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