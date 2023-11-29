Ô tô lao như bay qua ngã tư, tông kinh hoàng vào 11 phương tiện khiến 3 người bị thương, cảnh tượng sau tai nạn gây ám ảnh

Sự việc xảy ra vào ngày 25/11, tại Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo đó một chiếc ô tô Tesla mới đã đâm vào 11 phương tiện và khiến 3 người bị thương phải đi bệnh viện để được chăm sóc y tế.
Đời Sống 15:09 29/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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