Ô tô lao như bay qua ngã tư, tông kinh hoàng vào 11 phương tiện khiến 3 người bị thương, cảnh tượng sau tai nạn gây ám ảnh

Sự việc xảy ra vào ngày 25/11, tại Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo đó một chiếc ô tô Tesla mới đã đâm vào 11 phương tiện và khiến 3 người bị thương phải đi bệnh viện để được chăm sóc y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-lao-nhu-bay-qua-nga-tu-tong-kinh-hoang-vao-11-phuong-tien-khien-3-nguoi-bi-thuong-canh-tuong-sau-tai-nan-gay-am-anh-633911.html