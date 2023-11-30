Ô tô bất ngờ mất lái, tông trúng nhân viên trạm thu phí văng ra xa trong sự hoảng hốt của những người xung quanh

Hình ảnh ghi lại vào ngày 27/11, tại trạm thu phí của khu vực đồn cảnh sát Sarsawa, Saharanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Một chiếc xe ô tô Scorpio bất ngờ mất lái, đâm trúng một nhân viên thu phí. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng ra xa.
Đời Sống 17:07 30/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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