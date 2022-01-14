Ở nơi văn minh nhất thế giới nhưng 2 cô gái lại bị 18 gã đàn ông sàm sỡ, lột quần áo định cưỡng bức

Sự việc xảy ra tại quảng trường Duomo, thành phố Milan, Italy. 2 cô gái trẻ bị 18 gã đàn ông tấn công tình dục, đụng chạm, cởi quần áo, sàm sỡ, thậm chí định cưỡng bức 2 nạn nhân. Cả hai dùng hết sức lực để chạy về phía an ninh để cầu cứu. Lúc này, nhóm người biến thái kia mới buông tha cho 2 cô gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-noi-van-minh-nhat-the-gioi-nhung-2-co-gai-lai-bi-18-ga-dan-ong-sam-so-lot-quan-ao-dinh-cuong-buc-445944.html