Ở nơi văn minh nhất thế giới nhưng 2 cô gái lại bị 18 gã đàn ông sàm sỡ, lột quần áo định cưỡng bức

Sự việc xảy ra tại quảng trường Duomo, thành phố Milan, Italy. 2 cô gái trẻ bị 18 gã đàn ông tấn công tình dục, đụng chạm, cởi quần áo, sàm sỡ, thậm chí định cưỡng bức 2 nạn nhân. Cả hai dùng hết sức lực để chạy về phía an ninh để cầu cứu. Lúc này, nhóm người biến thái kia mới buông tha cho 2 cô gái.
Đời Sống 09:15 14/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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