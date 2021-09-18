Nướng cá trên 'ốc đảo' giữa sa mạc Taklamakan lớn nhất Trung Quốc, nơi đây còn được mệnh danh là 'biển chết'

Bachu là ốc đảo tồn tại hàng nghìn năm trên sa mạc Taklamakan, thuộc miền Nam Tân Cương (Trung Quốc). Ở đây, ngư nghiệp cung cấp nguồn sống cho người dân địa phương. Nếu có cơ hội được du lịch đến đây bạn có muốn được trải nghiệm những điều thú vị này?
Đời Sống 05:00 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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