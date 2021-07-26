‘Nữ thần tốc độ’ hot nhất xứ Hàn, đường cong nóng bỏng như đường đua khiến nhiều người say đắm lại ‘xin chết’ vì siêu sao Liverpool

Jung Youna sinh năm 1997 là người mẫu nổi tiếng của tạp chí Maxim Hàn Quốc với danh xưng "Nữ thần tốc độ". Không chỉ là một tay đua nổi tiếng, cô còn là gương mặt mẫu nội y quen thuộc được nhiều nhãn hàng săn đón.

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