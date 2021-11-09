Nữ tài xế kiên quyết không nhường đường dù là 'kẻ đến sau' và cái kết đắng lòng

Thời điểm này, một bên đường có nhiều ô tô đỗ khiến đường Trần Quang Huy vốn đã hẹp chỉ đủ 2 ô tô tránh nhau bỗng trở thành đường một chiều. Theo văn hóa của giới lái xe, chiếc Spark nhập vào đường này sau thì phải lùi lại để nhường cho ô tô của anh Mạnh đã lưu thông trước.
Đời Sống 06:00 09/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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