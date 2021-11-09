Nữ tài xế kiên quyết không nhường đường dù là 'kẻ đến sau' và cái kết đắng lòng

Thời điểm này, một bên đường có nhiều ô tô đỗ khiến đường Trần Quang Huy vốn đã hẹp chỉ đủ 2 ô tô tránh nhau bỗng trở thành đường một chiều. Theo văn hóa của giới lái xe, chiếc Spark nhập vào đường này sau thì phải lùi lại để nhường cho ô tô của anh Mạnh đã lưu thông trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-tai-xe-kien-quyet-khong-nhuong-duong-du-la-ke-den-sau-va-cai-ket-dang-long-435218.html