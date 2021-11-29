Nữ streamer tóc dài da trắng xinh như thiên thần, động tác vén tóc để lộ 'đôi gò bồng đảo' khiến bao chàng 'đứng tim'

Nữ streamer xinh đẹp diện một bộ đầm trắng lên sóng giao lưu cùng người hâm mộ. Mọi chuyện tưởng chừng rất bình thường cho đến khi cô nàng hất mái tóc dài của mình ra sau lưng. Ở phần bình luận, nhiều người đã 'hú hét' vì cảnh tượng quá sexy.

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