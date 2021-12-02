Nữ streamer mới vào nghề bất ngờ nổi như cồn vì giống với diễn viên nổi tiếng, nhưng ấn tượng nhất vẫn là body bốc lửa

Nữ streamer Đài Loan Mita mới vào nghề chưa lâu nhưng đã thu hút triệu fan khi sở hữu ngoại hình hao hao Arina Hashimoto - một diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Không những vậy người đẹp này cũng sở hữu body nóng bỏng vô cùng cuốn hút.

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